Ex-Atlético confia em Simeone para segurar ataque galático e até Endrick

Raúl García (38) pendurou as chuteiras ao final da última temporada europeia, mas conhece bem a emoção de disputar e marcar em um Clássico de Madri. Com duas passagens pelo Atlético (2007 a 2011 e 2012 a 2015), o ex-meio-campista confia no técnico Diego Simeone para segurar o ataque do Real Madrid no jogo deste domingo (29), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

A palavra calma ou tranquilo não existe. Todos sabemos que Simeone é muito apaixonado, uma pessoa que vive seu trabalho a 200%. Sempre sabe como atacar e conduzir seus jogadores nessas partidas. [...] Simeone sabe encontrar o 100% dos jogadores. Raúl García

E o comandante colchonero — que trabalhou com Raúl na segunda passagem do meia pelo clube — terá como missão segurar o badalado ataque merengue, que pode ter Endrick na vaga de Mbappé. O francês sofreu uma lesão muscular na partida contra o Alavés. Segundo o jornal espanhol As, porém, Ancelotti pode montar a equipe com quatro meio-campistas.