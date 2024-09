Real Madrid baila e comanda festa de lançamento do EAFC25

O lançamento do EAFC 25 movimentou a noite de quinta-feira (26) de Madri e teve o Real Madrid como grande maestro.

Em festa que teve como destaque a chegada do Rush — partida cinco contra cinco que permite, no Ultimate, a escalação de grandes astros — quatro dos cinco nomes que foram ao palco tinham ligação com o time merengue.

O que aconteceu

Jude Bellingham e Endrick representavam o atual elenco. Zinedine Zidane e Eden Hazard completaram o "time" merengue.