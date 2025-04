Carrillo reconhece mal início do Corinthians na Sul-Americana, mas demonstra otimismo para duelo contra o Racing-URU

O Corinthians entra em campo em busca de sua primeira vitória na Sul-Americana nesta quinta-feira. Pela terceira rodada do Grupo C, o Timão recebe o Racing-URU, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 19h (de Brasília). Antes do duelo, o meio campista Carrillo reconheceu o mal início do Alvinegro no torneio continental, mas se mostrou confiante para o próximo embate da equipe paulista em casa.

"Está claro que os dois primeiros jogos não foram o que a gente esperava. Agora é ir em busca dos três pontos na nossa casa, com a nossa torcida. Acho que amanhã dará tudo certo. Sabemos que não podemos facilitar mais, temos que buscar os três pontos porque o objetivo do clube é muito grande e depende desse jogo", declarou o atleta peruano.

Terceiro colocado do grupo, o Corinthians paulista começou o torneio com o pé esquerdo, estreando com derrota em casa para o Huracán, por 2 a 1. Depois, a equipe visitou o América de Cali, na Colômbia, empatou em 1 a 1 e conquistou seu primeiro ponto. Já o time uruguaio perdeu nas duas primeiras rodadas e é o lanterna da chave.