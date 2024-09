Diretoria do Corinthians entra em rota de colisão com órgão do Conselho

Como se isso não bastasse em apresentação ao público denominada "relatório da transparência" integrantes da administração declararam ter entregue todos os documentos aos órgãos internos do clube, fato que não condiz com a realidade, conforme relatado acima.

Miguel Marques da Silva, presidente do Cori em ofício

O UOL apurou que o clima "esquentou" nos últimos dias no Parque São Jorge, sede social do clube. Há forte pressão de conselheiros para que medidas drásticas sejam tomadas por Tuma.

Ciente da situação, o presidente do CD convocou uma reunião extraordinária para o dia 7 de outubro. O encontro vai aglutinar esse e outros assuntos, inclusive a análise sobre a possibilidade de uma recuperação judicial no clube.

Cori tem papel fundamental

Segundo o estatuto do Corinthians, o Conselho de Orientação tem o papel de orientar o presidente do clube e fiscalizar a administração, além de autorizar contratos e revisar contas e balancetes.

O papel do Cori é fundamental para que todos os processos internos sigam em conformidade com o regulamento. No entanto, por alegar ter sido privado de informações, isso pode implicar em uma "gestão temerária".