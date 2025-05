Tsitsipas, 19º tenista do ranking, diz que adoraria bater bola com o papa Leão 14

A informação de que o papa Leão 14 é fã de tênis empolgou alguns dos principais tenistas do circuito profissional. Disputando o Masters 1000 de Roma, a poucos quilômetros do Vaticano, o grego Stéfanos Tsitsipas afirmou nesta sexta-feira que adoraria bater uma bolinha com o novo pontífice.

"Por que não?", afirmou o ex-número três do mundo, ao ser questionado sobre a possibilidade de trocar umas bolas com o santo padre. "Sinto que figuras como ele podem ensinar coisas aos seres humanos. Sinto-me sortudo por estar aqui quando ele foi anunciado", completou o atual 19º do ranking da ATP.

O então cardeal americano Robert Prevost foi anunciado como novo papa na tarde de quinta-feira enquanto diversas partidas de tênis eram disputadas no Foro Itálico, na capital italiana. Uma imagem de Leão 14 foi exibida no placar da quadra central durante a vitória do britânico Jacob Fearnley sobre o local Fabio Fognini. E, nas paredes externas do estádio, uma tela gigante estava sintonizada em um canal de notícias que cobria o anúncio do novo papa.