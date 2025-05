São Paulo de Zubeldía alcança feito que nem Telê e Autuori conseguiram

O São Paulo de Luís Zubeldía alcançou na terça-feira (6) um feito que nem mesmo os times campeões de Telê Santana e Paulo Autuori conseguiram na Copa Libertadores.

O que aconteceu

O São Paulo bateu o Alianza Lima por 2 a 0, no Peru, e assim venceu todos os jogos da fase de grupos da competição como visitante. Isso jamais havia acontecido na história do clube. Além dos peruanos, o time tricolor fez 2 a 0 no Libertad, no Paraguai, pela terceira rodada, e superou o Talleres, na Argentina, por 1 a 0, na estreia da fase de grupos. Curiosamente, o único tropeço na atual edição foi no Morumbis: 2 a 2 diante do Alianza Lima.

O São Paulo não conseguiu esta façanha nem mesmo nos três anos em que se sagrou campeão da Libertadores: 1992, 1993 e 2005. Telê Santana era o técnico na década de 90, enquanto Paulo Autuori estava no comando na campanha do tri.