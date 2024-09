Renato Gaúcho se revolta e ameaça deixar Grêmio: 'Põe o Guardiola aqui'

O técnico exaltou o elenco e a si mesmo, mas disse, ao estilo Renato, que sairia do clube se estivesse atrapalhando:

Classificação e jogos Brasileirão

Põe o Guardiola aqui. Mas com o grupo, que é muito bom, mas com esses valores. Eu me garanto, sou muito bom, mas quando eu achar que estou atrapalhando, vou embora, pego algumas malas pra botar minhas medalhas e faixas que ganhei.

- completou.

O Grêmio é o 14º colocado, com 31 pontos, apenas três acima do Corinthians, primeiro na zona de rebaixamento. O Vitória tem os mesmos 28 pontos do Timão, na porta do Z4.

O próximo compromisso do Grêmio é o líder Botafogo, no sábado (28), às 21h (de Brasília).