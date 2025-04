Velório de Manga tem ex-parceiros de Botafogo e molde das mãos em exposição

"Manga foi um gigante, um monstro. Para mim, é o maior goleiro da história do futebol brasileiro. Ele aparece no time de todos os tempos do Botafogo e do Internacional, o que mostra o tamanho dele", avaliou Durcesio.

Natural do Recife, Manga começou a carreira no Sport antes de chegar ao Botafogo, onde virou ídolo. Atuou no Uruguai de 1969 a 1974, quando foi repatriado para marcar geração no Inter. Passou por Operário-MS, Coritiba e Grêmio antes de encerrar a carreira no Barcelona-EQU, em 1982.