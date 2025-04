Casares justifica déficit no São Paulo e promete "ótima situação" para próximo gestor

O SPFC criou também ações estratégicas para fomentar a base e para o impulsionamento da formação de jogadores e de recursos. O trabalho nas categorias de base também ficou mais caro e o jogador brasileiro passou a ser negociado ainda mais cedo, antes de subir para o time principal. Criou-se agora um novo tipo de mercado. Entendemos essa mudança e nos adaptamos. E os primeiros resultados esportivos já começaram a aparecer, com os títulos do time sub-20 da Copa do Brasil em 24 e da Copinha neste ano.

Trabalhamos também para deixar o MorumBis e a região ainda mais confortáveis e valorizadas para o torcedor e associado. Fizemos inúmeras reuniões com as autoridades. E hoje, com a ação conjunta da prefeitura e do governo do Estado, a importante obra do córrego Antonico está sendo feita para evitar as enchentes na região. Ou seja, em 2030 a região estará ainda melhor para os são-paulinos e os paulistanos em geral.

Talvez você não saiba, mas muitos desses empréstimos para serem obtidos precisaram até mesmo do meu aval pessoal, colocando meus bens em risco; 3- pagamento de tributos e multas, alguns ainda oriundos da pandemia e que resultaram quase R$ 90 milhões negativos: 4-mudança de como a base passou a ser registrada, não constando mais como investimento e sim como despesa e onerando a dívida em cerca de R$ 40 milhões.

Além de tudo isso, o mercado do futebol inflacionou exponencialmente nos últimos 5 anos, com o surgimento das SAFs e as casas de apostas aportando mais dinheiro nos clubes. Desta forma, para nos mantermos competitivos, precisamos aumentar alguns investimentos e usar a criatividade. Hoje, o produto futebol está mais caro. Um valor que antes era suficiente para pagar o salário de um jogador considerado de elite hoje passou a ser um custo pouco acima da média, por exemplo. Prova de que nos mantivemos competitivos são as cinco finais disputadas e os três títulos conquistados nos últimos quatro anos.

Além de tudo isso, passamos a rever a cultura interna e os procedimentos de administração geral em todos os departamentos. Sem deixar de manter a equipe competitiva, com contratações importantes, como a do Oscar, trabalhamos para reduzir custos e aumentar a eficiência.

O processo será longo e não é simples e nem fácil de atravessar. Mas juntos vamos passar por tudo e trabalhar para deixar o São Paulo Futebol Clube ainda mais forte.