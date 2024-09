Carol celebra gol do título corintiano em estreia da família no estádio

Hoje é um dia muito especial, não só pelo gol, é meu primeiro gol em uma final de campeonato, estou muito feliz. Mais feliz ainda porque minha mãe, minha família está aqui. É a primeira vez que eles visitam um estádio, primeira vez que minha mãe me vê jogar, meus sobrinhos também, todo mundo ali. Então é um momento muito especial para mim, só agradecer a Deus mesmo, minha família, meus amigos, pessoas que torcem por mim. E ao torcedor corintiano, que eles cornetam muito, mas na hora de incentivar, eles também incentivam em peso. Estou muito feliz por isso.

O Corinthians venceu o São Paulo diante de mais de 44 mil torcedores. O segundo jogo da final estabeleceu um novo recorde de público do futebol feminino na América do Sul.

O time já havia vencido o jogo de ida da decisão do Brasileirão feminino. As Brabas fizeram 3 a 1 no MorumBis.

As corintianas mantiveram a invencibilidade em finais contra o Tricolor. Elas conquistaram quatro títulos sobre as rivais — contando três edições de Paulistão: 2019, 2021 e 2023.