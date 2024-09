Scarpa revê xingamentos da torcida do Flu: 'Vaias acontecerão para sempre'

Não foi das noites mais interessantes para Gustavo Scarpa. O Atlético-MG perdeu para o Fluminense, teve a discussão do meia com Hulk e ele ainda precisou aguentar vaias e xingamentos da torcida do Flu a cada vez que tocava na bola.

A derrota pode ser revertida no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, a treta com o colega de time foi minimizada após o apito final, mas a relação com a torcida tricolor é algo que o meia não tem a menor expectativa de reatar.

"As vaias acontecerão para sempre e está tudo certo também. Eu entendo o lado deles. Desde que eu saí, tem essas vaias. Eles foram mais felizes no primeiro tempo dessa disputa, mas eu não levo para o coração, levo na brincadeira. O pessoal xinga de um monte de nomes, mas está tudo certo. Vou levar na boa", disse Scarpa, após a partida.