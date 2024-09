Flamengo teve lesionados durante a partida em oito dos últimos 10 jogos

O Flamengo vem sofrendo repetidamente com as lesões. Nos últimos 10 jogos, o rubro-negro só não perdeu jogadores com a bola rolando em dois deles. Foram 14 problemas físicos no total originados em lances dentro das partidas. Luiz Araújo é o mais recente.

O que aconteceu

Luiz Araújo vai ficar entre um mês e meio e dois meses fora. Ele precisou ser substituído no clássico contra o Vasco e vai passar por artroscopia. Com isso, vai perder as quartas de final da Libertadores e a semifinal da Copa do Brasil.

O atacante é só mais um jogador a precisar sair de uma partida em andamento. Desde o jogo de volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil, um recorte das últimas 10 partidas, o Fla só não perdeu atletas contra o Red Bull Bragantino em casa e o Bolívar fora.