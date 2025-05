Fluminense encerra preparação para duelo contra o Unión Española pela Sul-Americana

Nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou a preparação para encarar o Unión Española, do Chile, pela quinta e penúltima rodada do Grupo F da Sul-Americana.

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho continua sem poder contar com o argentino Germán Cano. O atacante segue tratando a lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrida no duelo de ida contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil.