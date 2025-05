Comentaristas da ESPN batem boca ao vivo e clima esquenta: 'fica calminho'

Vitor Birner: Só que na Libertadores o São Paulo pegou times piores. O São Paulo não tem chance nenhuma de ser campeão brasileiro e o Palmeiras disputa o título. São times de mundos diferentes neste momento.

Classificação e jogos Brasileirão

Pedro Ivo: Deixa só eu dar minha opinião aqui porque acho que o São Paulo poderia ter jogado mais e eu acho que não. Senão a gente vai passar o campeonato inteiro dizendo que o elenco do São Paulo é muito ruim e só empata e perde e tem que ficar acostumado com isso. Aí não tem debate. Eu acho que o São Paulo hoje tem uma proposta muito clara no início do jogo. É muito claro que o São Paulo não vai pra jogar... Não é que não quer fazer gol. Ele não vai para jogar porque tem o Palmeiras, de mais qualidade, o campo...

Vitor Birner: O que você acha que o São Paulo deveria fazer que não fez?

Pedro Ivo: Deixa eu só terminar, dar a minha opinião, porque você colocou na cabeça que o São Paulo perdeu e está tudo bem. E eu estou tentando falar que o São Paulo, tudo bem, poderia ter esse plano de jogo e poderia ter tentado machucar mais o Palmeiras como fez em algum momento do segundo tempo. Mas você não está aceitando que eu pense assim. Só o seu é certo, deixa eu tentar terminar minha visão e aí você completa, por favor

Vitor Birner: Só quero entender como.

Pedro Ivo: Tá bom, mas deixa eu tentar terminar. Então deixa eu tentar terminar minha visão. Pode ter sido isso [o gramado] a dificuldade do São Paulo quando tem a bola no primeiro tempo. Podem ser circunstâncias que não conseguiu encaixar porque a coisa não foi bem executada. Pode ser porque o time do Palmeiras é melhor. Tudo isso. Só que eu acho que é natural achar que o São Paulo jogou hoje muito menos do que poderia no primeiro tempo. E você está achando que essa minha opinião é um absurdo porque, segundo você disse, a diferença é da lua para a terra e o São Paulo entrou para perder.