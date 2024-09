'Futuro de Priscila é brilhante', diz diretora do Inter após venda recorde

Foi uma negociação de grande importância dentro do futebol feminino, tanto em valores como em garantias futuras, muito pelo potencial da atleta. Eu acho ela incrível, ela é muito competitiva, isso é fenomenal no futebol, temos que querer o melhor sempre. Isso traça o perfil dela de mercado. Não só pelos números, pelo desempenho tão bom sendo tão nova, com certeza o futuro dela será brilhante. O Inter, como clube formador, que desenvolveu ela no futebol feminino, tem também uma garantia de lá na frente poder receber mais ainda. Esse é o caminho do nosso futebol feminino.

A gente recebeu duas propostas oficiais pela Priscila, uma do América do México e outra de um clube americano. O Inter recebeu essas duas propostas oficiais através de um intermediário e creio que estamos caminhando para um processo muito parecido com o masculino, de recebermos essas propostas de maneira oficial através de intermediários Fifa, que trabalham para isso, seguindo um trâmite muito profissional com os clubes. Tivemos várias reuniões com a diretoria do América do México, com a diretoria desse clube americano, e aí quando os valores foram acertados, depois a gente ainda entra num trâmite jurídico, que é de extrema importância para o negócio que aconteceu. Contamos com apoio do departamento jurídico do Inter, fizemos diversas reuniões com os advogados do clube mexicano e também da atleta, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Luiza Parreiras, gerente de futebol feminino do Inter

