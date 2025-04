Com dores musculares, Arana fica fora de treino e vira preocupação no Atlético-MG

Em compensação, Cuca pode vir a contar com o reforço do zagueiro Igor Rabello para a próxima rodada do Brasileirão. Ele iniciou o processo de transição, fez trabalho físico e com bola no gramado, em separado, nesta segunda. E demonstra que está praticamente reabilitado de um edema na coxa direita.

De certeza mesmo é o retorno do zagueiro Lyanco, desfalque no fim de semana por cumprir suspensão automática. Ele deve ser titular no jogo contra o Santos, na quarta, na Vila Belmiro, pela quarta rodada.

Ao fim do empate de domingo, Cuca fez críticas ao time, sem citar nomes, e admitiu que o elenco está reduzido. Assim, prometeu buscar reforços na próxima janela de transferências do futebol brasileiro, no meio do ano.