Derrota do Corinthians expõe falta de reforço na zaga pedido por Ramón Díaz

O Corinthians até foi atrás de um zagueiro, mas priorizou o sistema ofensivo e se viu sem opções no mercado na reta final da janela de transferências.

Ramón insistiu e agora já sabe que vai com o que tem até o fim da temporada. Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, André Ramalho, Caetano e Renato são as opções no elenco.

A comissão técnica está feliz com os reforços, sem deixar de entender que faltou esse zagueiro como "cereja do bolo". A janela fecha dia 20 e, nesse momento, não há qualquer negociação por algum atleta.

O Corinthians trouxe Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, José Martínez, Héctor Hernández, Memphis Depay, André Carrillo e Talles Magno nessa janela, com um investimento de cerca de R$ 60 milhões.

A expectativa do Timão é que esses reforços ajudem a tirar o time da zona do rebaixamento. O clube do Parque São Jorge caiu para a 18ª colocação e vive situação difícil no Brasileirão, enquanto está classificado para as semifinais da Copa do Brasil e quartas de final da Sul-Americana.