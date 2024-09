Descansado e com volta de lesionados: como Flamengo chega após a Data Fifa

Após 10 dias sem entrar em campo, o Flamengo volta mais descansado depois da Data Fifa. Com um novo problema e retornos de lesionados importantes, a equipe terá reforços para os próximos dois jogos.

O que aconteceu

O Fla priorizou o descanso nesse período. O clube deu quatro dias de folga ao elenco. Lesionados e reforços trabalharam em alguns desses dias no Ninho do Urubu.

Entre os jogadores que retornam ainda em 2024, faltam dois. De la Cruz está fora do jogo contra o Bahia porque ainda se recupera de lesão no músculo posterior da coxa. O uruguaio ainda não voltou a treinar com o elenco e não participa da Copa do Brasil. Havia ainda uma esperança remota.