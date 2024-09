Menos minutos e até problema físico: como foram os convocados do Flamengo

A expectativa é que os dois trabalhem integralmente com o elenco. O trabalho dependeria da minutagem da dupla com Dorival Jr, mas somente Gerson foi utilizado e somou menos de um tempo completo em dois jogos.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Varela e Pulgar não treinam. Os dois retornam nos voos com as seleções e não chegam para participar da atividade. Se estiverem em boas condições físicas, vão ser relacionados para o jogo. O Fla deve reavaliar as situações no dia da partida.

Os resultados não foram bons. O Brasil teve uma vitória magra na primeira partida e perdeu na segunda. O Chile foi derrotado em amba,s e o Uruguai empatou as duas por 0 a 0.

Como foram os convocados

Gerson foi utilizado nas duas partidas do Brasil, mas somente no segundo tempo. No primeiro jogo, em Curitiba, entrou aos 16 minutos do segundo tempo na vaga de Bruno Guimarães, mas teve atuação discreta. Já no segundo jogo, em Assunção, foi acionado aos 33 minutos na vaga de Lucas Paquetá, mas também fez pouco.

Fabrício Bruno não ganhou minutos. Ele foi convocado somente no sábado, um dia após o primeiro jogo, na vaga do lesionado Eder Militão. O zagueiro treinou com o Fla na quinta, sexta e no próprio sábado. No domingo e segunda fez atividades com a seleção.