Ainda de ressaca? Espanha empata com Sérvia no 1º jogo após título da Euro

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha não fez valer seu favoritismo na estreia do grupo 4 da Liga das Nações, e ficou no empate por 0 a 0 contra a Sérvia nesta quinta-feira (5), no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado.

A Espanha até criou boas chances de ataque, mas pecou muito nas finalizações. O jogo também foi marcado pela quantidade de faltas fortes, obrigando o árbitro da partida distribuir oito cartões amarelos no total.

O próximo duelo da Espanha pela Liga das Nações é contra a Suíça, no dia 8, em Genebra. No mesmo dia, a Sérvia enfrenta a outra seleção do grupo 4, a Dinamarca, no Parker Stadium, em Copenhague.