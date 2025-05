Em grande fase, Draper supera Musetti e encara Ruud na final do Masters de Madri

Embalado, o tenista britânico venceu 12 das suas últimas 14 partidas no circuito. A boa fase rendeu a entrada no Top 10 em março. Agora ele assegurou seu lugar no Top 5. A partir de segunda, vai figurar no quinto lugar, sua melhor colocação da carreira até agora.

No domingo, Draper vai buscar seu quarto título de nível ATP, o segundo do ano. Contra Ruud, atual 15º do ranking, o britânico fará um confronto inédito no circuito.

Nesta sexta, o número seis do mundo obteve uma quebra de saque logo no início do primeiro set e administrou a vantagem no placar até fechar a parcial. No segundo set, mais equilibrado, Draper e Musetti sustentaram com tranquilidade seus games de saque e precisaram definir o set no tie-break, com ligeira superioridade de Draper.