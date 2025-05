NBA: Gregg Popovich deixa comando do San Antonio Spurs após quase três décadas

O veterano ficou famoso por extrair o melhor de seus atletas ao longo da carreira. Fez parcerias com craques como David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e Kawhi Leonard.

Popovich chegou aos Spurs em 1988 como assistente técnico de Larry Brown. A chance como treinador principal só veio em dezembro de 1996, após a demissão de Bob Hill.

O lendário treinador da NBA é dono de cinco troféus, conquistados nas temporadas 1999/2000, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 e 2014/2015. Ele é membro do Hall da Fama do Basquete e o treinador com mais vitórias em temporada regular na história da liga, com 1.422. Também foi três vezes eleito o Técnico do Ano da NBA, empatado com Pat Riley e Don Nelson como os maiores vencedores.