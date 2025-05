Atletas olímpicos e promessas do park disputam competição de skate vertical

Este será o ano com o maior número de etapas desde que começamos, e fico muito feliz em ver o crescimento do evento ao longo de quase uma década. A disputa pelo ranking, com a rampa sendo adaptada com diferentes obstáculos a cada etapa, promete ser eletrizante. Rony Gomes, criador do Vert Battle

A etapa de abertura terá outras atrações além da competição. Serão disponibilizadas aulas de skate, e os cantores Falcão (Ex-Rappa) e Supla se apresentarão no sábado e no domingo, respectivamente.

Programação do Vert Battle

1ª etapa: 3 e 4 de maio - Goiânia (GO)

2ª etapa: 30 de maio a 1º de junho - Niterói (RJ)

3ª etapa: 10 a 12 de outubro - Curitiba (PR)

4ª etapa: 28 a 30 de novembro - cidade a definir

Etapa de Goiânia

Sábado (3/5)

13h - Abertura dos portões

13h às 20h - Aulas gratuitas de Skate

14h - Início da competição

17h - Show: DJ Hey Doc

18h - Show: Rastacry

18h15 - Best Trick (Street)

19h - Show: DJ Iara Kavene

20h - Show: Marcelo Falcão