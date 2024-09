Grana curta e intensivão: como São Paulo garimpou contratações 'aleatórias'

Depois de negociações frustradas, o São Paulo encerrou a janela de transferências com quatro novos nomes: Marcos Antônio, Ruan Tressoldi, Jamal Lewis e Santiago Longo. Todos eles chegam por empréstimo.

O garimpo Tricolor

O clube perdeu muito tempo no mercado tentando nomes pesados, e o maior é exemplo é Alex Sandro: o lateral negociou por semanas, mas parou no Flamengo ao receber uma proposta com cifras maiores em relação ao oferecido pelos paulistas.

Mário Rui foi outro a ficar no quase. O português de 33 anos ficou perto de acertar após uma série de negociações, mas sua família não quis se mudar para o Brasil. Diante do impasse, ele optou por permanecer no futebol italiano — Thiago Mendes completou a lista do "quase".