Corinthians gasta R$ 40 mi em reforços e vê Depay virar esperança final

O Corinthians abriu os cofres, gastou R$ 43,7 milhões, mas não conseguiu realizar o desejo de trazer um centroavante de peso até o fechamento da janela, na última segunda-feira. Mas ainda há esperança, e ela atende pelo nome de Memphis Depay.

O que aconteceu

O Timão fez sete contratações entre 10 de julho e 2 setembro, mas não conseguiu trazer o tão sonhado "goleador" para a equipe. O UOL apurou que o presidente Augusto Melo se esforçou na empreitada, mas ficou de "mãos atadas" pelos valores.

O espanhol Héctor Hernández, que chegou sem custos para o clube, não era exatamente o nome que a diretoria esperava para a posição no ataque. A contratação do jogador foi encarada mais como uma janela de oportunidade do que um desejo do departamento de futebol.