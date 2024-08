Calleri, Rafinha e mais jogadores do São Paulo vão ao velório de Izquierdo

Um grupo formado por cinco jogadores do São Paulo viajará, já na manhã desta quinta (29), ao Uruguai rumo ao velório do zagueiro Juan Izquierdo, que morreu dias após passar mal em jogo do Nacional (URU) contra o Tricolor.

Homenagem in loco

Calleri, Rafinha, Wellington Rato, Michel Araújo e Galoppo embarcarão rumo a Montevidéu. Os cinco vão representar o São Paulo na despedida ao atleta, que ocorre a partir das 11h (de Brasília) no Salão Cristal da sede do clube uruguaio.

Do quinteto, apenas os dois últimos não entraram em campo no duelo contra o Atlético-MG. O jogo, válido pela Copa do Brasil, foi o primeiro realizado no MorumBis após a morte de Izquierdo, que sofreu uma arritmia no estádio paulista na semana passada e morreu, em decorrência de morte encefálica, na terça (27).