CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico para o Palmeiras: 'Não muda a trajetória da bola'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR na análise do pênalti que garantiu a vitória do Palmeiras, por 2 a 1, sobre o Sport, no domingo, no Recife. O lance polêmico revoltou o time pernambucano e gerou críticas dos próprios palmeirenses nas redes sociais, incluindo o ídolo Marcos.

O lance aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo. O árbitro Bruno Arleu de Araújo viu toque de Matheus Alexandre em Raphael Veiga dentro da área e marcou a penalidade. O assistente de vídeo Rodrigo Nunes de Sá ratifica a decisão da arbitragem em campo.

"Na hora que ele faz o tique taque, ele toma o toque. Pra mim eu vejo na hora que ele dá o tique taque, ele toma o toque", diz Bruno Arleu. Rodrigo Nunes de Sá responde em seguida: "Ele vai tocar na bola, mas não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda para o jogador de branco. E aí vai ter um calço".