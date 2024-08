Abel mudou postura no Brasil? Técnico virou até meme por fala em Portugal

Abel foi para a coletiva de imprensa e desabafou com murros e tapas na mesa por conta da eliminação para uma equipe com um orçamento muito maior que a sua, e uma multa que recebeu da Federação Portuguesa por três expulsões na temporada.

"Sabem o que acontece se eu não ganhar? Vou embora, dou lugar para outro. Trabalhamos todos os dias porque sabemos que há uma diferença enorme em tudo, questões econômicas, políticas e financeiras. O único setor que minha equipe consegue competir é dentro de campo. É só aí que conseguimos igualar a diferença que existe", disse o treinador ao ser questionado pelo seu comportamento à beira do campo.

"A injustiça comigo me deixa revoltado. Fui três vezes expulso, as duas primeiras muito bem expulso. É vergonhosa as multas que me deram. Em Portimão, eu não deveria ter sido expulso, as outras duas fui justamente expulso. Desde o primeiro dia que sou profissional de futebol, em 1997, muitos de vocês já me conhecem. Eu jogava para ser melhor homem e melhor jogador. Agora, para ser melhor treinador", acrescentou.

A reportagem conversou com Pascoal Sousa, jornalista do A Bola — um dos maiores jornais esportivos de Portugal —, que trabalhava na cobertura do Braga na época, acompanhou diversas coletivas de Abel, e esteve na coletiva citada acima.

"Abel sempre foi assim, com o coração perto da boca. Não é maldade, nunca vimos isso desse jeito. Simplesmente ele é assim: espontâneo e genuíno, às vezes um pouco ingênuo. É boa gente. Eu estava na coletiva emblemática, ele libertou toda a frustração que sentia. Tinha sido expulso há alguns jogos, questões com o árbitro, foi uma série de situações, e ele desabafou tudo ali. Essa situação virou piada aqui. A gente ainda dá risada até hoje. É um treinador muito emocional, era o mesmo Abel do Palmeiras quando se 'passa' na emoção", disse.

Como contou Pascoal, aquela coletiva virou piada em Portugal. Abel ganhou memes se viu nos holofotes, já que não comandava uma das principais equipes do país e suas falas não tinham tanta repercussão.