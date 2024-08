'Luciano virou alvo da torcida do São Paulo', diz Arnaldo Ribeiro

O comentarista Arnaldo Ribeiro criticou no UOL News Esporte desta quinta-feira (29) a atuação de Luciano na derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Atlético-MG, no MorumBis, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Ele destacou que o atacante virou o principal alvo da torcida no estádio, acompanhando sintoma das redes sociais.

No São Paulo, tem um jogador que está virando alvo da torcida, já era alvo da torcida na internet e virou também no estádio, esse sim jogou muito abaixo dos outros: o Luciano. É uma questão de comportamento, de tática e tal, e o técnico do São Paulo não estava à beira de campo para comandar as substituições, que é uma outra questão — as suspensões do Zubeldía. E o São Paulo perdeu na última bola, que pode ter sido a bola da classificação do Atlético-MG. Arnaldo Ribeiro

