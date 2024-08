Marília Ruiz revela quem será ouvido no caso 'Vai de Bet'; inquérito avança

Inquérito das milícias digitais avança

Marília Ruiz também destacou o avanço das investigações em outro inquérito relacionado ao clube alvinegro: o das milícias digitais. Ela revelou que a partir de agora, essa investigação contará com depoimentos e documentos colhidos durante a investigação sobre o caso Vai de Bet.

Depois do furo de reportagem do Juca Kfouri, de uma intermediação que não teria acontecido e o dinheiro teria parado na conta da sra. Edna Oliveira, o ex-diretor de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, um dos personagens principais, que teria pago uma intermediação para a empresa do Cassundé, que na delegacia disse que não intermediou nada, foi à delegacia abrir um boletim de ocorrência, dizendo que estava sendo alvo de fake news no Corinthians, com pessoas espalhando que ele teria pago uma intermediação que não existia. Começou assim. A partir dali, jornalistas, conselheiros e pessoas dentro do Corinthians passaram a ser alvos de milícias digitais. [...] Essa investigação continuou com denúncias feitas pelo Rúben Gomes, no depoimento dele no outro inquérito, dizendo que ele [...] estava sendo alvo, como o Romeu Tuma Jr. Alguns jornalistas também foram chamados a depor. Essa investigação estava morna e ganhou força ontem. Na abertura do processo das investigações da comissão de ética contra os sete investigados - e não tem só a ver com impeachment, foi lido um relatório da comissão de justiça sobre milícias digitais. [...] Então, esses documentos, que já tinham sido entregues no inquérito Vai de Bet, vão ser entregues agora ao delegado César Saad, que vai engordar a investigação e entender como uma coisa que começou com alguns jornalistas e ganhou esse corpo.

Impeachment de Augusto Melo

Marília Ruiz também detalhou os próximos passos a partir do pedido de impeachment de Augusto. A jornalista ainda comentou o posicionamento da principal torcida organizada do Corinthians em relação ao assunto.