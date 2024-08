Marília Ruiz: 'STJD pede que Palmeiras nomeie gandula que iniciou confusão'

Durante o Fim de Papo desta segunda (19), a jornalista Marília Ruiz informou que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedirá ao Palmeiras que identifique o gandula que teria dado início à confusão após o clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão - vitória palmeirense por 2 a 1.

Marília Ruiz disse que o STJD já conta com a lista de nomes de gandulas registrados na partida. Ela ainda apontou que a entidade pretende punir com severidade os participantes da briga após o jogo - como Zé Rafael, do Palmeiras, e Nestor, do São Paulo, ambos expulsos depois do apito final.