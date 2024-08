Guardiola destaca 'personalidade' de Savinho e tranquiliza sobre lesão

Guardiola disse que Savinho não deve ser problema para o próximo jogo de sábado (24), contra o Ipswich Town, em casa, pela segunda rodada da Premier League. "Aparentemente não é um grande problema. Estará pronto, espero, para sábado", afirmou.

Savinho infernizou a defesa do Chelsea e foi um dos destaques do Manchester City no primeiro tempo do clássico, vencido por 2 a 0 pelos Citizens, com gols de Haaland e Kovacic.

O brasileiro já havia estreado pelo City na conquista da Supercopa da Inglaterra, contra o Manchester United, mas não como titular. Contra os Red Devils, ele foi aproveitado por Guardiola no segundo tempo.

O clássico contra o Chelsea foi apenas o segundo jogo de Savinho com a camisa do Manchester City. O atacante da seleção brasileira estava no Girona e foi anunciado pelos Citizens no último mês de julho, com contrato até 2029.