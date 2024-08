Vitão: Mistão do Corinthians mata Imortal completo

3) Com todos as (muitas) limitações de Bidu, o lateral não é pior do que Hugo. Não é nada, não é nada, não é nada, não é absolutamente nada mesmo, mas vale o registro.

4) Ryan fez outra boa partida. Mesmo com o retorno de Raniele, não há motivos para sacar o garoto da cabeça de área.

5) O fraco zagueiro Cacá PNC, para não perder o hábito, deu algumas engrossadas no setor defensivo, deu balão para cima, mostrou dificuldades, mas, como também já é tradição, levou perigo no ataque.

6) Pedro Henrique e Romero, como de costume, movimentaram-se muito, lutaram, correram, marcaram, mas ficou claro que, caso mostre a mesma forma dos tempos de Vasco, Talles Magno terá lugar na equipe titular do Corinthians.

7) Mesmo com uma equipe mexida, o Corinthians voltou a fazer uma partida organizada e boa fora de casa, a exemplo da vitória sobre o Bahia e a derrota (no apito, com pênalti inventado) para o Atlético-MG. O desafio de Ramón Díaz, agora, é performar também como mandante! Para quem luta contra o rebaixamento, é imperativo pontuar sábado, na Neo Química Arena, contra o Bragantino! Copa do Brasil e Sul-Americana são bônus: a prioridade absoluta é o G-16!

8) Garro é muito diferente. O jogador, que entrou nos acréscimos no lugar de Bidu, precisou de uma bola para colocar Matheus Araújo na cara do gol; o garoto, no entanto, perdeu a chance de classificar o Corinthians antes das penalidades.