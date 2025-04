Estádios de Corinthians e RB Bragantino receberão amistosos da Seleção feminina contra o Japão em junho

"É uma seleção japonesa que vem de ótimos resultados, venceu a She Believes, os três jogos que teve, inclusive a seleção americana, e a Colômbia por um placar elástico na última partida. Com a troca do treinador, também é interessante jogar novamente contra a seleção japonesa, porque sempre traz elementos diferentes entre um trabalho e outro", acrescentou.

Campeãs mundiais em 2011, as japonesas ocupam atualmente o quinto lugar do ranking da Fifa após vencerem o título da She Believes, em fevereiro, diante dos EUA. O retrospecto entre Brasil e Japão é equilibrado, com 16 jogos disputados, seis vitórias da Amarelinha, sete das japonesas e três empates.

Os dois embates em São Paulo fazem parte da preparação da Seleção Brasileira feminina para a Copa América, que acontece em julho deste ano, no Equador. Antes do torneio continental, o Brasil também enfrenta a França no dia 27 de junho.