Flaco López destaca preparação na altitude e conta qual pode ser a "arma" do Palmeiras contra o Bolívar

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira entra em campo defendendo uma invencibilidade de oito jogos, com seis vitórias consecutivas. A equipe tem 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias. Assim, lidera o Grupo G, com seis pontos.

"É sempre melhor quando estamos ganhando e fazendo as coisas bem. Tem mais um desafio para nós agora. Eu joguei só um jogo aqui, mas outros companheiros já jogaram outras vezes. Vai ser um jogo difícil, como sempre é, mas o treinador vai nos dar todas as ferramentas para que façamos o nosso melhor e consigamos os três pontos", declarou.

Sem Vitor Roque, que não viajou à Bolívia após relatar dores no tornozelo, Flaco López deve ser mantido no time titular. O argentino começou entre os 11 iniciais na vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, no último domingo, e marcou o segundo gol do jogo.

"Estou bem, treinando muito bem, e isso está se refletindo nos jogos. Estou à disposição para quando o treinador precisar. Mais um jogo que temos para vestir essa camisa tão grande e vamos dar nosso melhor para conseguir mais três pontos", finalizou.

Bolívar e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.