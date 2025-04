Cirurgia de Calleri é bem-sucedida e atacante inicia recuperação no São Paulo

O atacante Jonathan Calleri passou por cirurgia nesta quarta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para correção da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado com sucesso, e o jogador argentino deve receber alta hospitalar nos próximos dias.

A lesão ocorreu na semana passada, durante a partida com o Botafogo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Após exames realizados ainda no Rio de Janeiro, o São Paulo confirmou a gravidade da contusão, que exigiu intervenção cirúrgica imediata.

A recuperação do camisa 9 deverá se estender por aproximadamente nove meses, o que significa que Calleri não deve mais atuar pelo São Paulo nesta temporada. A reabilitação será realizada no centro de excelência em saúde e performance do clube, onde o atacante iniciará o processo fisioterápico assim que liberado pela equipe médica.