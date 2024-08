Como decisão contra o Fla é termômetro de força no Palmeiras para temporada

O Palmeiras entra em campo hoje, às 20h, contra o Flamengo, no Allianz Parque, com a dura missão de reverter o placar de 2 a 0 do jogo de ida para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. O objetivo é difícil, mas, para além do resultado, o Alviverde quer mostrar ao torcedor que tem força para a temporada.

O que aconteceu

Decisão contra o Flamengo é vista como chance de virar página da crise. O próprio técnico Abel Ferreira usou a palavra para explicar o momento ruim do Alviverde. A equipe não vence há quatro jogos, mas um jogo convincente contra o Fla — mesmo sem a classificação —, pode reaproximar o time da torcida em um momento decisivo do clube no ano.

Palmeiras terá sequência de jogos que pode mudar o ano após a volta contra o Fla. Neste fim de semana, o Alviverde volta a enfrentar o Flamengo no Maracanã, mas pelo Brasileirão. No meio da semana que vem, joga contra o Botafogo, pela ida das oitavas da Libertadores, e, no domingo seguinte (18), tem um clássico diante do São Paulo no Allianz Parque. Na quarta da próxima semana (21), a equipe recebe o Botafogo em casa.