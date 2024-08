Flamengo relaxa contra Palmeiras? 2 a 0 é perigoso? RMP e Milly respondem

Em participação no Fim de Papo, os comentaristas Renato Maurício Prado e Milly Lacombe opinaram que a vantagem de 2 a 0 do Flamengo sobre o Palmeiras na Copa do Brasil não é suficiente para relaxar.

Na opinião de RMP, o Palmeiras é um time perigoso, e o Flamengo correrá riscos se abdicar de atacar. Milly Lacombe ressaltou que, mesmo em má fase, liquidar o alviverde em mata-matas tem sido tarefa difícil recentemente.