Inter e Fluminense abrem vantagem na Copa do Brasil; Atlético-MG e Fortaleza empatam

No Maracanã, o Fluminense fez um primeiro tempo fraco e deixou o campo sob vaias. No segundo tempo, voltou com outra postura, formou uma blitz na área da Aparecidense, que tinha o goleiro Matheus Alves em noite inspirada. De tanto insistir, Keno, na sua nona finalização na partida, marcou o gol salvador do time carioca, já aos 35 minutos do segundo tempo, em chute da entrada da área. Apesar da vitória, o time ainda assim saiu debaixo de fortes vaias no Maracanã.

A vitória sofrida deu ao Fluminense a vantagem de jogar pelo empate, no dia 21 de maio, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Em casa de igualdade no placar agregado, a vaga nas oitavas será decidida nos pênaltis.

Encarando um time de Série C, o Atlético-MG passou sufoco no Estádio Willie Davids diante do Maringá. O time mineiro ficou por duas vezes atrás do marcador até buscar o empate por 2 a 2. O time paranaense abriu o placar com Maranhão, mas antes da ida ao intervalo, Igor Rabello empatou. No segundo tempo, Fausto Vera marcou contra o próprio patrimônio e coube a Hulk diminuir o drama do time de Cuca na competição.

Agora o Atlético-MG precisa de uma vitória mínima para avançar às oitavas de final. O duelo está marcado para o fim do mês de maio, no dia 21, a princípio já na Arena MRV, que passa por reformas, com a instalação de um gramado sintético. Em caso de novo empate, a decisão irá para as penalidades.

A noite de terça-feira ainda teve outro empate, de um time de Série C contra um de Série A. Na Arena Pernambuco, no duelo entre os nordestinos, Retrô e Fortaleza ficaram no empate por 1 a 1. O time pernambucano saiu na frente, com gol de Richard Franco, ainda no primeiro tempo. O Fortaleza só conseguiu manter o duelo aberto na reta final da partida, quando Lucero deixou tudo igual, já aos 42 minutos da etapa complementar. O jogo da volta está marcado para o dia 21 de maio, na Arena Castelão.

Resultados desta terça-feira: