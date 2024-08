Só o começo: Corinthians vê Talles como oportunidade e mira mais reforços

Talles foi procurado por Atlético-MG e Vasco recentemente, mas continuou no New York City. Agora, a equipe da MLS entende que a saída do jogador é o melhor caminho. Ele se recuperou de lesão no joelho e perdeu espaço.

Mesmo com Talles, o Corinthians quer pelo menos mais um atacante. Wesley provavelmente será negociado.

O sonho de consumo é Gonzalo Plata, do Al-Sadd. O atacante equatoriano custa caro e a negociação se arrasta há várias semanas.

O clube topa investir alto, desde que o pagamento seja parcelado. A proposta de 8 milhões de dólares (R$ 45 mi) não foi suficiente até agora.

O Corinthians já trouxe o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e os volantes Alex Santana e Charles nesta janela de transferências. Há também uma negociação em andamento por Cuellar.