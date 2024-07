Yuri ganha carinho, mas vê pressão subir com jejum de gols no Corinthians

Ramón Díaz valoriza o esforço tático de Yuri e pede apoio ao jogador, mas espera gols. O jejum de nove partidas incomoda.

A nova comissão crê que o maior problema de Yuri Alberto é falta de confiança, mas gosta do fato do atacante não se esconder nunca do jogo.

Estamos muito felizes com ele, precisa de apoio, carinho, que a torcida apoie, porque quando começar a fazer gol, não vai parar mais. Hoje ganhamos com uma assistência dele. Goleador vive de gols, mas fez um baita jogo e estamos felizes com ele Emiliano Díaz, auxiliar

Yuri Alberto terá uma boa oportunidade de quebrar o jejum contra o Grêmio nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Se não marcar gols, vai chegar a 10 de "seca" e igualará o maior período sem balançar a rede desde que chegou ao Corinthians.