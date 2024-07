Juventude critica VAR em jogo contra o Cruzeiro: 'Assistindo novela'

O Juventude fez críticas ao VAR após a derrota para o Cruzeiro, nesta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Juventude reclamou de um lance no começo do jogo. Aos 11 minutos, Gilberto completou cruzamento com cabeceio, e a bola bateu no braço de João Marcelo. O árbitro Maguielson Lima Barbosa não marcou em campo e também não foi chamado pelo VAR Rodolpho Toski Marques para revisar a jogada.

A equipe gaúcha se manifestou nas redes sociais. "Aqui o VAR devia estar assistindo a novela. Não tem outra explicação", escreveu o Juventude.