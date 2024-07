Cruzeiro escala tabela e cola no G-4 após vitória sobre o Juventude

Já nos acréscimos, a Raposa teve uma grande oportunidade de ampliar a vantagem no placar. Em saída errada do Juventude, Matheus Pereira ficou com a bola, driblou o goleiro Gabriel e cruzou para trás na grande área. Kaio Jorge até conseguiu dominar, mas finalizou em cima da zaga do Juventude.

Aos três minutos da segunda etapa, o Cruzeiro teve uma chance de ouro para fazer o segundo gol. Após lindo passe de Matheus Pereira, Kaio Jorge saiu cara a cara com o goleiro Gabriel e bateu rasteiro, mas o arqueiro dos visitantes fez grande defesa e evitou o gol cruzeirense.

Com 13 minutos, o Cruzeiro quase fez um gol de placa no Mineirão. Lucas Romero ganhou de cabeça na meia lua. Matheus Pereira dominou e virou uma bicicleta impressionante, obrigando o goleiro Gabriel a espalmar para escanteio.

A primeira grande chance do Juventude foi sair aos 33 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta para dentro da grande área, Mandaca subiu mais alto que a zaga do Cruzeiro e cabeceou para o gol, mas Cássio fez boa defesa para evitar o empate jaconero.

Foi já próximo ao fim do jogo que a Raposa teve oportunidade para marcar novamente. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti por um toque de mão de Lucas Freitas. Na cobrança, Juan Dinenno bateu no canto direito e fez o gol da vitória cruzeirense.