Fluminense x Cerro Porteño: onde assistir ao jogo pela Libertadores

Fluminense e Cerro Porteño, do Paraguai, se enfrentam hoje (16), às 19h, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e Star+, no streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Tricolor lidera o Grupo A, com oito pontos. O Cerro é o segundo colocado, com cinco pontos, seguido de Colo-Colo, com quatro, e Alianza Lima, com três.