Diniz ignora Luciano e critica Daronco: 'Não se expulsa por palavrão'

Não vou ficar comentando o que o Luciano falou. Todo mundo sabe que no futebol se xinga todo jogo. Quando tem discussão é a 1ª coisa. No meio do futebol, o palavrão é a linguagem comum. Eu xinguei, o Luciano xingou, outros xingaram, então expulsaria um monte. Eu nunca vi, primeira vez porque falou palavrão, foi o que ele [Daronco] disse.

Não é critério para expulsão. Não se expulsa por falar palavrão, ninguém agrediu ninguém, 1ª vez que vejo expulsar alguém com a argumentação de palavrão. Esse tipo de coisa, se for cobrar, vai ver que não se expulsa porque fala palavrão. Talvez pela insistência da discussão, dava amarelo. Sinceramente, não entendi a expulsão, não tem critério, para mim é inédito.

Sobre o episódio, é uma coisa que aconteceu no campo, achei que era uma coisa de fato que não se devia fazer. Claramente o Manoel sentiu a coxa, a bola estava fora e caiu no chão. E ali aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era totalmente não legítima de cobrar o lateral na condição que ia cobrar. Começou a discussão por conta disso. Fernando Diniz

Discussão com Luciano

Luciano e Diniz discutindo no jogo São Paulo x Fluminense, pelo Brasileirão Imagem: Peter Leone/Ag. Estado

A confusão começou quando o são-paulino tentou cobrar um lateral ofensivo com Manoel no chão — o zagueiro do Fluminense jogou a bola para fora ao reclamar de dores e pediu a paralisação do duelo.