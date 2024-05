Arnaldo Ribeiro compara Diniz a Abel e diz o que a postura deles esconde

No UOL News Esporte, Arnaldo Ribeiro comparou o comportamento de Fernando Diniz, expulso na derrota do Fluminense para o São Paulo, ao de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Ambos estão suspensos na próxima rodada do Brasileirão e escondem por trás do comportamento irascível algo em comum, segundo o comentarista.

'Histeria à beira do campo': "A gente presenciou no Morumbi ontem coisas já rotineiras em relação ao Fluminense tanto dentro de campo quanto nas atitudes do Diniz. É mais uma suspensão do Diniz, são várias. A gente fala muito nas questões do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, mas também se aplicam ao Diniz. São personalidades e perfis de times completamente diferentes, mas eles têm uma coisa em comum — a histeria à beira do campo e a quantidade de cartões acumulados prejudicando seus próprios times. Abel também está suspenso do próximo jogo do Palmeiras, o Diniz ficou várias vezes suspenso do banco do Fluminense".

'Tem mais uma semelhança do Diniz com Abel': "Aliás, já aconteceu com o Abel também na beira do campo com jogadores. O treinador não está jogando, ele pode até participar efetivamente, mobilizar seus comandados à beira do campo, mas ele não está jogando, não está xingando, não está dividindo, não está dando carrinho. E aí tem mais uma semelhança que eu trago do Diniz em relação ao seu time que o Abel também tem nesse momento, é só a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro. Quando o Abel discute lá sobre Barueri na coletiva ou é suspenso pelo árbitro junto com seus auxiliares depois do jogo do Athletico-PR e quando o Diniz faz isso contra o São Paulo, eles desviam muitas coisas que estão acontecendo ou não funcionando nos seus times".