Endrick causa incerteza, preocupação e pode deixar Palmeiras sem despedida

A paralisação do Brasileirão encurtou ainda mais a "turnê de despedida" de Endrick. A CBF anunciou ontem que a 7ª e a 8ª rodadas do torneio não vão ocorrer nos próximos dois finais de semana diante das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Endrick não poderia enfrentar o Criciúma por cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, mas como o jogo foi postergado, o gancho passará para a partida seguinte do Alviverde: contra o Atlético-MG, no dia 2 de junho, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV — a diretoria palmeirense ficou incomodada com a situação, mas o atleta não atua mais no Brasileiro.

Se Endrick estiver saudável, ele poderá atuar contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira (23), e contra o San Lorenzo, no dia 30, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jovem de 17 anos se apresenta à seleção brasileira no dia 3 e depois vai para o Real Madrid.

Em relação ao Endrick, ainda não sei o que ele teve, sei que estava com muitas dores. O meu desejo é que não seja nada grave, porque ele merece tudo de bom, nos ajuda muito. É um exemplo para nós. Abel Ferreira, em entrevista coletiva após o jogo contra o Del Valle

A lesão de Endrick

O camisa 9 desabou sozinho no gramado aos 13 minutos do segundo tempo. Ele recebeu algumas faltas duras durante o jogo, inclusive no começo da etapa final, e foi ao chão após o gol anulado de Gustavo Gómez de cabeça.

Endrick sentiu dores na perna e saiu de campo no carrinho da maca. Veiga entrou no lugar da joia alviverde. O atacante foi mancando da linha lateral ao banco de reservas e depois usou uma bolsa de gelo na região do adutor.