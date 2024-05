Perto do adeus, Endrick sai de maca e é substituído em jogo do Palmeiras

O atacante Endrick foi substituído após sair de maca no segundo tempo da vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o Del Valle, no Allianz Parque, pela Libertadores.

O que aconteceu

O camisa 9 desabou sozinho no gramado aos 13 minutos do segundo tempo. Ele recebeu algumas faltas durante o jogo, inclusive no começo da etapa final, e foi ao chão após o gol anulado de Gustavo Gómez.

Ele sentiu dores na perna e saiu de campo no carrinho da maca. Veiga entrou no lugar da joia alviverde. Pouco depois da alteração, o Del Valle descontou.