Santos resolve no começo, vence a Ponte e reassume a liderança da Série B

Dominada antes do intervalo, a Ponte voltou rápido para a partida. Logo no início do segundo tempo, a equipe campineira marcou em cobrança de escanteio e cresceu no jogo. Sem a velocidade de Guilherme, que saiu lesionado, o Santos deixou de ser perigoso e viu a Macaca se lançar ao ataque.

Porém, sem organização, a Ponte Preta não incomodou tanto na reta final. As mudanças de Carille no Santos não surtiram efeito no ataque, mas ajudaram o time a se segurar correndo poucos riscos. A Macaca assustou em alguns lances esporádicos pelas pontas, mas João Paulo não foi acionado.

Gols e lances importantes:

0x1: Aos 17 minutos, Guilherme recebeu no lado esquerdo, puxou para trás e cruzou com a direita na segunda trave. Gil cabeceou cruzado, não pegou bem, mas a bola desviou e ganhou velocidade, tocando a trave antes de entrar..

0x2: Aos 23 minutos, o Santos puxou bom contra-ataque. JP Chermont conduziu pela direita e invadiu a área. Ele cruzou para o meio, Pedro Rocha interceptou, mas mandou a bola para o meio da área, onde Giuliano bateu de primeira para o gol.

Quase o terceiro! JP Chermont fez boa jogada pela direita e acionou Otero, que cortou o zagueiro com a esquerda e bateu com a direita, de fora da área. Pedro Rocha se esticou todo e tocou com as pontas dos dedos para evitar o gol.