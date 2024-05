Grêmio vai treinar no CT do Corinthians e mandar jogos na casa do Coritiba

Os treinos serão retomados na próxima sexta-feira (17). Amanhã (16), a comissão técnica gremista fará uma escala em Florianópolis.

Diante da maior tragédia da história do RS nos vemos obrigados a retomar as atividades relacionadas ao futebol, fato que atinge e penaliza duplamente o Grêmio.

É certo que preferiríamos manter os trabalhos em Porto Alegre, com os atletas em casa, mandando os jogos na Arena e com a força da nossa torcida, ao lado dos gaúchos.

As circunstâncias, contudo, exigem outra solução.

Por isso informamos que as duas próximas partidas do Grêmio como mandante na Copa Libertadores da América serão disputadas no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A decisão considera a exigência da Conmebol por estádios que estejam a até 150 quilômetros de distância de um aeroporto internacional em operação, entre outras obrigações que nesse momento somente estádios de outros estados e mais distantes atendem.

Os treinos da equipe serão realizados até o dia 26 no CT do Corinthians, em SP, local que reúne todas as condições necessárias e oferece uma ampla estrutura. Cabe destacar também que SP está numa posição estratégica para receber nesse momento os atletas, que estão em suas cidades.